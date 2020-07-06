Одночасно у п’яти вихованців Тернопільського садка №6 виявили коронавірус. Відтак дошкільний навчальний заклад відправили на карантин.

Інфікованих дітей та їхніх контактних осіб змусили дотримуватися самоізоляції. Також вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

За інформацією Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом, садок перебуватиме на карантині, як мінімум, 14 днів. У закладі проведуть ретельну дезінфекцію, а всіх його працівників і відвідувачів протестують на COVID-19.

Як повідомила начальниця обласного відділу освіти Ольга Хома, у Тернополі працює 35 садків, які відвідує понад три тисячі дітей. Середня наповнюваність груп становить 10 — 15 дітей. Персонал дошкільних навчальних закладів дотримується маскового режиму, діти — соціальної дистанції. Яким чином поширилася коронавірусна інфекція у дитячому садку №6, наразі невідомо. Епідеміологи та поліція проводять відповідне розслідування.

Софія Романська

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