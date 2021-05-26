Якість води із централізованого постачання досліджували тернопільські епідеміологи. Вони провели відбір із 69 точок і зробили майже тисячу досліджень, у результаті виявили, що вода із 15 проб не відповідає нормі.

Як розповіли в обласному лабораторному центрі, аналіз питної води складається із 14 показників, виявлені невідповідності в основному простежуються за вмістом аміаку та загальній жорсткості. Також епідеміологи провели моніторинг децентралізованих джерел водопостачання за вмістом нітратів.

“Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, зумовлене значним підвищенням вмісту метгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін. Це призводить до кисневого голодування тканин, гіпоксії, що розвивається внаслідок порушення транспортування кисню кров’ю і може привести до летальних випадків, зокрема, у немовлят. До групи підвищеного ризику належать, в першу чергу, діти віком до року на штучному вигодовуванні, оскільки для приготування суміші може використовуватися вода з високою концентрацією нітратів. Також до групи ризику можна віднести осіб похилого віку, які чутливі до нітратів, хворі на анемію, із захворюваннями дихальної системи, хворобами серцево-судинної системи”.

За словами спеціалістів, вода з підвищеним вмістом нітратів на вигляд чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, звичайна за смаком. Кип’ятіння такої води не зменшує, а збільшує її токсичність на 39 — 86%. Щоб перевірити якість води питної, можна звернутися до обласного лабораторного центру.