На Тернопільщині COVID-19 перехворіли близько 750 тис. людей.

Про це повідомив епідеміолог центру контролю та профілактики хвороб Володимир Паничев. Відтак вони мають природним шляхом набутий імунітет.

На Тернопільщині простежується чітка тенденція до зниження рівня захворюваності на COVID-19. Сьогодні зареєстрували лише один новий випадок коронавірусної хвороби. «Використання рекомендованих ВООЗ коефіцієнтів перерахунків з метою оцінки ситуації говорить про те, що ймовірно перехворіли, за найскромнішими підрахунками, 720-750 тис. людей в області. Вони є такими, що вже мали зустріч з вірусом, і розраховуємо на те, що вони мають природнім чином набутий імунітет. Колективний імунітет на сьогодні є доволі високим. Маємо відповідну пору року, яка не є сезоном для підйому захворюваності з повітряно-краплинним механізмом передачі. Серед інших факторів – сонячна радіація, ультрафіолет, вітаміни. Усе це дає підстави вважати, що тенденція до покращення ситуації буде продовжуватися. У найближчі дні ми очікуємо подальшого зниження рівня захворюваності, подальшого зниження кількості людей, що хворіє. Ситуація в місті має такі самі характеристики, як в області», – каже Володимир Паничев.

За прогнозами епідеміологів, позитивні тенденції із COVID-19 зберігатимуться до кінця літа. Сприяє стабілізації спекотна погода. Однак науковці переконані, що пандемію коронавірусу ще не подолано.