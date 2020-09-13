225 нових випадків коронавірусу додалося минулої доби на Тернопільщині. Найбільше інфікованих виявили у Тернополі, Борщівському, Гусятинському, Кременецькому, Монастириському районах.

COVID-19 стрімко поширюється на Тернопільщині через низький рівень колективного імунітету, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Втім, найбільший ризик хвороба несе для людей понад 65 років із супутніми захворюваннями. Їм варто дотримуватися усіх санітарно-епідемічних правил.

“Необхідно здійснювати певні заходи по розриву механізму передачі. Але я вважаю, що вони повинні мати спрямованість на групи ризику. Це вікові категорії, які в першу чергу мають бути під опікою, це і люди із хворобами — до прикладу, із цукровим діабетом, надлишковою вагою, серцево-судинною патологією, захворюванням органів дихання. Такі хворі є як серед дітей, так і серед дорослих. При проведенні заходів ми маємо враховувати вікову структуру захворюваності, вікову структуру смертності, територіальні особливості. Деякі території у нас демонструють високі рівні захворюваності, стрімку динаміку, деякі демонструють менші темпи росту. Також показник летальності різний на різних територіях”.

За словами лікарів, найчастіше без симптом переносять інфекцію діти і молодь з міцним здоров’ям. Небезпека у тому, що вони можуть заражати людей з групи ризику. Відтак вимоги “червоної” зони спрямовані на те, що перервати соціальні зв’язки, а відтак зупинити інтенсивне поширення інфекції.

Софія Романська

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