Жителі краю 65 плюс найбільше ризикують захворіти COVID-19 у важкій формі.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Також серед цієї вікової групи спостерігається висока летальність.

«Не всі вікові групи населення є однаково чутливими до коронавірусної інфекції в плані важкості перебігу. Дуже чутливою до цієї ситуації є вікова група 65 плюс. Відсоток інфікованих людей 65 років і старших зберігається на рівні 17,7%. Вони залишаються в групі ризику щодо важкості перебігу та летальних випадків. Летальність серед цієї групи населення переважає летальність на загал, вона зараз складає 2,2%, серед цієї вікової категорії вона є вищою, ситуація ускладнюється тим, що крім того, що це люди старшого віку, абсолютна більшість із них має супутню патологію. Поєднання віку та хронічного захворювання є небезпечним. Коли ми розглядаємо щотижневу летальність, то ми бачимо, що 90%, це саме ось ця вікова категорія».

Лікарі закликають жителів краю, старших 65 років вакцинуватися від COVID-19. Наразі частка імунізованих людей цієї вікової категорії недостатня.