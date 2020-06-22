Через ускладнення епідемічної ситуації у деяких районах області зупиняють транспортне сполучення.

Зокрема, заборонили пасажирські перевезення у частині Збаразького району, на Кременеччині і Шумщині. А також розглядають таке питання у Лановецькому і Чортківському районах.

У Тернополі громадський транспорт працюватиме, – запевнив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук. Втім, у маршрутках і тролейбусах діятимуть посиленні карантинні вимоги.

“Будемо більш жорсткіше проводити перевірки контролю за дотриманням цих заходів, як необхідні для боротьби з епідемією. Постійно працюємо як з перевізниками, так і з водіями на маршрутах. Помітили, що розслабилися як і водії, так і пасажири. Ми наголошували: якщо кондуктор не може дати раду з пасажирами, які хочуть їхати, він буде викликати поліцію. Наші пасажири повинні зрозуміти, що не можна заходити до транспортного засобу, якщо сидячі місця вже заповнені. З перевізниками буде проведена додаткова роз’яснювальна робота, а також буде проведена перевірка щодо виконання санітарно-епідеміологічних правил. Зупинити громадський транспорт наразі ми не можемо, але зобов’язані робити це в межах дозволеного”.

Додамо, у громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів лише на сидіннях. Двічі на день у транспортних засобах проводитимуть дезінфекцію. Водіям і пасажирам необхідно дотримуватися маскового режиму. За виконанням цих вимог стежитимуть спеціальні мобільні групи.

Софія Романська