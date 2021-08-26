Майже півсотні нових випадків COVID-19 реєструють на Тернопільщині щодоби.

За прогнозами епідеміологів, захворюваність зберігає негативні тенденції та в осінньо-зимовий період може повторити торішню динаміку.

Наразі із коронавірусом на Тернопільщині бореться майже шістсот жителів краю. Понад сотня з них перебуває у важкому стані в лікувальних закладах.

“Ми бачимо в абсолютних цифрах збільшення захворюваності на COVID-19. Ми бачимо, що вже реєструються практично щодня летальні випадки, бачимо, що в нас збільшується кількість активних випадків щоденно. Ситуація нестабільна. Також негативні прогнози спеціалістів. Тому, ми наголошуємо, що основним методом профілактики щодо захворюваності на COVID-19 є вакцинація!” – зазначає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За інформацією МОЗ, в Україні відзначено поступове зростання кількості хворих коронавірусом, що повторює динаміку 2020 року. За прогнозами епідеміологів, пік хвороби може наступити взимку.