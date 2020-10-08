243 випадки зараження COVID-19 виявили учора на Тернопільщині.

За інформацією обласного лабораторного центру, це на 118 випадків більше, ніж учора. Відтак після тривалої епідемічного стабільності зареєстрували стрибок захворюваності на коронавірус.

Найбільше хворих учора діагностували у Тернополі. Тут додалося 44 випадки зараження. На щастя, минулої доби не зафіксовано жодної смерті через COVID-19.

Сьогодні засідатиме державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо карантину та введення додаткових обмежень. Нове зонування встановлюватимуть відповідно до епідемічних показників.

«У нас більше проблем із дотриманням раніше затверджених вимог і рекомендацій, аніж із питанням уведення чи послаблення нових заходів. Тому зараз рекомендую не послаблювати карантинних вимог і не посилювати їх. Прошу служби, від яких залежать питання нагляду і контролю відповідно реагувати на певні порушення. Питання коронавірусу потрібно розглядати із двох позицій: тактики і стратегії. Питання тактики ми вже розв’язали, воно полягало у тому, щоб не допустити перевантаження госпітальної бази. Цього завдання необхідно дотримуватися і в майбутньому. Навантаження на госпітальну базу має бути таким, що дозволяє надавати адекватну допомогу хворим. Щодо стратегії, то ми маємо думати про хвилю осінньо-зимову. Чим для нас небезпечна осінньо-зимова хвиля, вона небезпечна тим, що відбудеться підйом сезонної епідемії грипу на фоні сезонної епідемії гострих респіраторних інфекцій, 150 збудників нікуди не подінуться. Вони будуть циркулювати», – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, при стрімкому зростанні захворюваності на COVID-19, а також поширенні грипу і ГРВІ, державна комісія з ТЕБ та НС розглядатиме варіант повернення до суворого карантину.

Софія Романська