“Емоції в картинах” – виставку під такою назвою відкрили у Тернополі. В експозиції представлені авторські картини художниці Марії Ділай. Роботи розкривають проблему психологічного насильства.

Як розповіла художниця Марія Ділай, на картинах зобразила емоції та поведінку людей, розкрила проблеми любові і зради, відкритості і маніпуляції. Більшість її робіт — сюреалістичного спрямування, картини відкривають завісу психологічного насилля, зіткнення внутрішнього та зовнішнього світу з почуттями та емоціями, які переповнюють кожну особистість.

“Через картини Марія продемонструвала, з чим у житті стикається жінка. Чим захоплюється, що відчуває у непростих обставинах свого життя, як вона долає труднощі і при цьому змінюється, стає сильнішою. Марія стала першою художницею в Європі, яка в живописі порушила тему психічного насилля. Проблема актуальна в нашому суспільстві, відтак її виставка нині дуже і дуже актуальна”, – каже тернополянка Ольга Гуменюк.

В експозиції представлено 24 полотна в олійній техніці стилю сюрреалізм. Діятиме виставка до 5 квітня, відвідати її можуть всі охочі в кав’ярні “Stone Street”.

Додамо, Марія Ділай народилася в Тернополі, але останні п’ять років прожила в Іспанії. У Європі вона стала першою художницею, яка в живописі порушила тему психічного насилля.