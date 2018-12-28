Елітна шпана, футбольне свинство і Новий рік: хроніка тижня, що минає

28/12/2018 Розмір тексту:

Світ

Ідеологічна війна Путіна

На думку російського соціолога Ігоря Ейдемана, ідеологічна війна, яку веде Кремль проти Заходу, набагато підступніша і ефективніша, ніж за часів СРСР. За його словами, Путін використовує пропаганду, яка націлена на конкретні пріоритетні групи. “Це праві та ліві радикали, а також російськомовні та просто невдоволені громадяни. Правих лякають іновірцями, геями, нашестям іммігрантів, підступами лібералів і демократів. Лівим надсилається меседж про злодіяння світової фінансової олігархії й транснаціональних корпорацій. Російськомовних за кордоном спокушають патріотизмом за принципом “Наших б’ють!”. Перед правими Кремль позиціонує себе як останній оплот традиційних християнських цінностей, а перед лівими – як противник американської гегемонії та світових буржуазних еліт”, – зазначає соціолог. При цьому, за його словами, ідеологічним стрижнем путінської пропаганди є антиамериканізм і антилібералізм.

Футбольні зірки і “свинство”

У футбольних зірок іноді бувають досить неординарні бізнесові інтереси та уподобання. Приміром, колишній захисник “Динамо” Домагой Віда, котрий нині виступає за турецький “Бешикташ”, розповів про свій бізнес у рідній Хорватії. За його словами, 1 січня він відкриває власну… свиноферму, на якій розводитиме місцеву породу чорних свиней. “Це непоганий бізнес – зазначає Віда, – раніше у мене було 200 голів, тепер же планую мати близько 500. У мене є декілька ресторанів, куди й постачатиму м’ясо з нової ферми”. У своїх симпатіях до “свинства” хорват не є піонером серед відомих футболістів – ще раніше завзятим ентузіастом розведення свиней зарекомендував себе знаменитий голкіпер збірної Данії та “Манчестер Юнайтед” Петер Шмейхель. Оборонець і голкіпер, які не раз “підкладали свиню” намірам форвардів суперників, успішно продовжують це заняття і за межами футбольного поля.

Україна

Кораблі підуть через Керченську протоку

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українські військові кораблі намагатимуться пройти через Керченську протоку. Про це він розповів у інтерв’ю BBC. “Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред’явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму” – заявив О.Турчинов. За словами секретаря РНБО, перехід українських кораблів через протоку можливий вже найближчим часом. Він також наголосив, що Україна запрошуватиме представників різних міжнародних організацій, щоб вони були присутні на наших кораблях. “Цим ми маємо довести всьому світові, що Україна та її моряки не порушують жодних міжнародних правил та законів”, – резюмував секретар РНБО. Водночас екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко назвав цю ідею Турчинова недостатньо продуманою.

Політичний бомонд зі звичками дворової шпани

В традиціях нашого політичного бомонду, коли поважні на вигляд добродії, одягнуті в недешеві костюми й галстуки, часто демонструють звички звичайної дворової “шпани”. І відповідну мовну культуру. Днями нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Олександр Семченко побилися під час прямого ефіру на телеканалі NewsОne. Спроби ведучого В’ячеслава Піховшека виступити в ролі рефері на рингу не мали успіху, і після звинувачень на адресу Семченка у проросійській позиції та його прозорого натяку на проблеми опонента з психікою обидва полемісти стялися спершу стоячи, а потім перейшли до боротьби в партері. “Зверху” ніби виявився Семченко, але коли він на прохання ведучого залишав студію, Мосійчук на прощання огрів його своєю палицею, яка останнім часом є його вагомим аргументом як на сесіях обласних рад у провінції, так і в київських студіях. “О tempora, o mores!” – “О часи, о звичаї!”…

Де українці зустрічатимуть Новий рік

Що не кажи, рідна оселя для українця – найближча та наймиліша, в тому числі й у святкову пору. Тут якось зручніше і лицем в салат увіткнутися, і унітаз “полякати” у разі потреби… Згідно з даними соцопитування, 68,4% українців заявили, що планують зустрічати Новий рік вдома. Ще 10,9% мають намір зустріти його у друзів, 4,8% – у родичів, 3,2% збираються святкувати в кафе, ресторані або клубі. На головній площі міста біля ялинки зустрічати свято планують 0,8%, стільки ж збираються поїхати кудись в межах країни, а 0,3% запланували зустріти Новий рік за кордоном (цікаво, скільки було до розрекламованого безвізу?). У той же час, 0,7% передбачають, що швидше за все проведуть свято на роботі, а 2,4% взагалі не збираються святкувати Новий рік.

Тернопіль

Настає час веселощів

Передноворічна атмосфера мимоволі відсуває на задній план усі життєві негаразди і проблеми. Останні цього року турбуватимуть менше жителів нашого краю. На скільки менше? На 5422 особи – саме на таку кількість скоротилася чисельність населення області. А для “нині сущих” обивателів настає тривала пора святкувань. Адже, як висловився хтось із опитаних, “ми ж не повинні всі сидіти вдома, страждати і просто молитись”. Отже, можна чекати і на бабахкання нібито забороненої піротехніки, і на бучні гуляння, і, як завше, на купи сміття – настає час веселощів. Напевно, щоб зробити їх яскравішими, мешканець одного з райцентрів запасся майже 3,5 кг канабісу. Та от зовсім невчасно втрутилися правоохоронці, і тепер аматор-ботанік має шанс декілька наступних років зустрічати із горнятком “чифіру”, що передається з рук в руки по колу. Крім цього прокуратура повідомила про власні успіхи в розшуку осіб, які ухилялися від відбування кримінальних покарань (?). Чомусь думалося, що таких беруть під “білі ручки” одразу ж після оголошення вироку…

Ігор Дуда