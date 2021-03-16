Сьогодні існує два основних способи виконання гігієнічних процедур у порожнині рота – механічний або з використанням електричного пристрою.

Історія створення зубної щітки досить тривала. Ще в давні часи застосовувалися різні підручні засоби. Наприклад, жувальні палички, які були виконані з ароматних гілок. Особливого ​​очищення вони не забезпечували, але освіжали подих.

Як кісточка перетворилася у щітку

За офіційною версією пристосування, яке наближене до сучасного механічного варіанту, винайшли в Китаї. Ім’я автора залишилося невідомим, але наприкінці 15 століття китайці вставляли щетину кабана в розщеплене стебло бамбука.

Перший офіційний патент був виданий англійцеві Уільяму Аддісону приблизно у 1780 році. На думку деяких істориків автор перебував у в’язниці. Після обіду. знемагаючи від нудьги, він крутив у руках кісточку й тут йому спало на думку вставити в неї пучок щетини. Після звільнення він налагодив невелике виробництво. У ручці, виготовленої з кістки, робили отвори, в які вставляли пучки щетини. Тільки наприкінці 30-х почали використовувати синтетичні матеріали – нейлон та пластмасу.

Від фальсифікатів до оригінальних моделей

Перша згадка про електричну зубну щітку належить до кінця 19 століття. Англійський доктор Скотт активно рекламував подібну модель. Збереглися навіть зображення пропонованих їм варіантів, але вони не мали відношення до електрики. Для виготовлення використовувалися намагнічені стрижні із заліза, які перебували всередині держака. Споживачі швидко розібралися в чому справа й новинка не отримала широкого поширення,

Справжні електричні варіанти виготовлені в 1954 році у Швейцарії. Спочатку ці пристрої призначалися для користувачів з порушеною моторикою, а також для тих, хто носить брекети. Пропоновані моделі працювали безпосередньо від електромережі змінного струму. Новинка була не дуже зручною в застосуванні, тому рівень продажів був невисоким. Так тривало до початку 60-х. У 1961 році американська компанія General Electric почала випуск бездротових електричних варіантів, що працювали на акумуляторах. Нікель-кадмієві батареї мали короткий термін служби, а сам пристрій був досить масивним, але саме ця конструкція стала основою для розробки сучасних моделей.

Пропоновані сьогодні варіанти виконують поступальні або коливально-обертальні рухи. Джерелом живлення служать акумулятори або батарейки. Такі варіанти все зроблять за вас, але є певні особливості. Правильне використання – це планування чистки. Процедура повинна тривати не менше 2-х хвилин. Умовно ділимо порожнину рота на 4 зони (верхня-нижня, права-ліва). Особливою перевагою буде наявність таймера, який кожні 30 секунд сигналізує про необхідність переходити до наступного етапу, а через 2 хвилини вимикає прилад.

Серед інших переваг відзначимо:

автоматичне регулювання сили натиску (датчики тиску);

поліпшення стану ясен, виконання масажу, який перешкоджає їхньому опусканню;

ефективне очищення з видаленням плям і відбілюванням емалі;

можливість використання різних по жорсткості, довжині й густоті ворсу насадок.

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Ротаційні (стандартні). Здійснюють пульсуючі або поступально-обертальні рухи, працюють від батарейок і відрізняються помірною ціною. Вібрація дозволяє очистити наліт, поверхню язика, освітлити емаль, а також забезпечує необхідний догляд за яснами.

Звукові. Рухома частина генерує звукові хвилі, які передаються на щетинки. Ці моделі, на противагу стандартним варіантам, добре справляються з очищенням важкодоступних ділянок.

Ультразвукові. Патент на такий прилад був виданий у США в 1992 році. У цю категорію входять пристрої, які генерують ультразвукову частоту від 20 000 Гц

(2 400 000 коливань на хвилину). Високочастотні, але малі по амплітуді хвилі руйнують бактеріальні ланцюжки, що утворюють наліт, а також можуть працювати на глибині 4-5 мм углиб лінії ясен. Електричні зубні щітки, незалежно від конструкції, забезпечують ефективне очищення, покращують стан ясен, а також гарантують гарну посмішку й свіжий подих.