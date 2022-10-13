На ранок 13 жовтня електропостачання відновлене в усіх населених пунктах області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Наші енергетики працювали дві доби без відпочинку, щоб кожна домівка отримала світло.

Я дякую усім працівникам енергетичної сфери за вашу роботу.

Дякую жителям області за розуміння та економію електрики.

Ця зима буде складною, попереду багато викликів і труднощів, але з ми її пройдемо разом, покладаючись один на одного”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися дві третини населених пунктів області.