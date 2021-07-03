Завжди актуальну класику обрали більшість юнаків для свого стилю одягу на свято «Випускник-2021».

Було багато хлопців у костюмах-трійках синіх, сірих, коричневих, бежевих кольорів. Частина випускників надали перевагу поєднанню «світлий верх-темний низ».

Були хлопці, які виділялися завдяки червоному костюму або ж білому смокінгу.

Детальніше про стиль одягу тернопільських випускників – у фоторепортажі.

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