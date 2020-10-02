Колишній прокурор Тернопільщини Микола Петришин працюватиме в Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, який кореспонденти Суспільного відправляли до Офісу Генерального прокурора 17-го вересня.

Щодо Петришина проводять службове розслідування за публікаціями в засобах масової інформації стосовно порушення правил прокурорської етики. Інформацію, отриману під час розслідування – не мають права розголошувати, йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Микола Петришин пропрацював на посаді прокурора області 7 днів. Після цього – звільнився. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, причину звільнення в заяві він не вказав. Призначили на посаду Петришина 10 вересня.

15 вересня він провів прес-конференцію. Під час неї зазначив, що працівники служби безпеки України та інспектори Генпрокуратури перевіряли, чи святкував він своє призначення на робочому місці та чи вживав алкоголь у приміщенні прокуратури.

“Підрозділ інспекції перебував в моєму кабінеті починаючи з 16-ї години. Тобто, в робочий час. І фактично зібраних ними даних було достатньо для того, щоб зрозуміти, що святкування не було. Мене не перевіряли на алкоголь, оскільки в тому не було необхідності”, – каже Петришин.

18-го вересня на посаду прокурора області призначили 41-річного Андрія Миколайчука з Житомирщини. Його представлення досі не проводили. Це третій прокурор області за рік і другий за місяць. Першим обласним прокурором цього року був Петро Бойко, представили його 3-го січня, розповіла Гурецька.

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