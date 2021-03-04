Заступник керівника Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону Микола Петришин заперечує своє звільнення з органів прокуратури.

Про це він написав у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«…19 лютого 2021 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення про доцільність звільнення мене з органів прокуратури, а тому вважаю, що вимоги щодо нерозголошення «особливостей внутрішньої кухні» нашої організації я дотримав та надалі маю право пояснити суспільству, що ж відбулось насправді. Одразу зазначу, що з органів прокуратури я не звільнений та на даний час перебуваю у відпустці, а рішення комісії, як і накази, прийняті на його основі, мною будуть оскаржені», – заявив Петришин.

Він також заперечує факт пиятики на робочому місці та ображання колег у день свого призначення на посаду прокурора Тернопільської області.

За словами Петришина, в основу рішення КДКП про доцільність його звільнення ліг «значний суспільний резонанс, штучно створений так званими «активістами», та кар’єрні амбіції окремих осіб».

Він також висловив переконання, що «суд надасть оцінку зібраним доказам та все розставить на свої місця».

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що заступника керівника Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону Миколу Петришина звільнили з органів прокуратури в результаті службового розслідування інциденту, що стався у вересні 2020 року, і рішення дисциплінарної комісії.

Як повідомлялося, 17 вересня 2020 року новопризначеного прокурора Тернопільщини Миколу Петришина було звільнено після скандалу. Напередодні у соцмережі з’явилась інформація про те, що Петришин нібито влаштував пиятику у своєму кабінеті і грубо принижував колег.

Через кілька тижнів Петришина призначили на посаду заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.