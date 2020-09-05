На цьому тижні експерти ВООЗ в Україні проводили тренінги для працівників ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Практичне та теоретичне навчання пройшли 24 лікарі епідеміологи, вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, лаборанти та лікарі, які перекваліфікувалися для реагування на COVID-19.

Під час тренінгів медичних працівників навчали, як правильно, безпечно і якісно проводити ПЛР-тестування.

ВООЗ продовжуватиме підтримувати національну лабораторну систему України та проведе тренінги ще у 20 регіонах України. Тренінги проводяться за підтримки USAID.



