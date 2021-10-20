Міжнародні, національні та регіональні експерти перевірили як на Тернопільщині проходить вакцинальна кампанія. Такі моніторингові візити ініційовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я і відбулися вже у 18 регіонах.

Експерти перевіряють як організований процес щеплення, чи правильно використовуються всі вакцини, і чи дотримуються медики необхідних вимог.

– Ми вже провели 18 моніторингових візитів в різні регіони, до кінці року закінчимо їх, – розповіла Ксенія Сердюк, представниця Центру громадського здоров’я України. – Дивимось чи правильно все відбувається, потім надаємо рекомендації заступнику Міністра охорони здоров’я та обласному департаменту охорони здоров’я. У пунктах щеплення, які ми побачили на Тернопільщині все чітко організовано, завдяки керівництву області та Центрів первинної медико-санітарної допомоги, всі лікарі добре навчені, проводять консультації, кажуть правильні речі, дотримуються всіх вимог.

Серед іншого перевірили також стан холодового ланцюга і стан утилізації медичних відходів.

– Ми мали перевірити як зберігається вакцина на обласному рівні, – додав Олег Хоменко, консультант ЮНІСЕФ із холодового ланцюга. – Скажу, що немає абсолютно порушень холодового ланцюга, але ми хочемо підсилити національний та обласні рівні для того, щоб поставити більш інноваційне, надійне обладнання. Йде мова про всю заміну холодового ланцюга в Україні.

До складу моніторингової групи, окрім фахівців МОЗ України, увійшли фахівці Представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Центру громадського здоров’я України, Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Представництва Центру США з контролю та профілактики захворювань та інших партнерів, залучених до процесу організації, підготовки та впровадження кампанії з вакцинації проти коронавірусної хвороби.