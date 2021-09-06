Колишній голова Коропецької селищної ради Володимир Мельник через суд добився того, щоби йому відшкодували майже 100 тисяч гривень.

Ще 29 листопада 2020 року, фактично одразу після програних ним виборів, Володимир Мельник подав на Коропецьку селищну раду позов щодо відшкодування йому разом 93 939,9 гривні. Справа тривала вісім місяців, і в кінцевому результаті суд увалив рішення позов задовольнити повністю, повідомляє тижневик “Номер один“.

Суть справи в тому, що рішенням сесії Коропецької селищної ради голові двічі змінювали умови оплати праці (в 2019-му та 2020 роках). Зокрема перестали виплачувати надбавки до заробітної плати. У 2019 році, за підрахунками Володимира Мельника, йому недоплатили 65 952,4 грн., а в 2020-му – 27 987,5 грн. Разом набігло майже до 100 тисяч.

Ці рішення визріли не випадково. На початку 2019 року депутатський корпус Коропецької селищної ради ініціював процес розгляду питання про відставку голови, зокрема були підготовлені звернення у правоохоронні органи щодо відновлення кримінальних справ по Володимиру Мельнику.

Передісторія цієї резонансної справи була наступною:

– 2015 рік – голова Коропецької селищної ради Володимир Мельник за рішенням суду визнаний винним за корупційний злочин, отримує 3 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання на 1 рік (умовно) і 1 рік – обмеження займати посади в місцевих радах. Після вироку мав бути відсторонений з посади, але залишився головою;

– жовтень 2015-го – маючи непогашену судимість, Мельник іде кандидатом на вибори селищного голови Коропецької ОТГ і перемагає;

– 2016 рік – порушують чергове кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду, але справу чомусь закривають;

– 2018 рік – голова В. Мельник за «дивних обставин» отримує рішення про призначення собі зарплати у 23 тис. грн. та виплату для себе матеріальної допомоги у розмірі 17 тис. грн.;

– 2019 рік – селищний голова ігнорує збори громади та вимоги активістів, не оприлюднює документів та інформації, зокрема щодо тих рішень, які ухвалюються радою, стосовно бюджету і витрат. Бюджет селища на 2019 рік – понад 22 млн. 500 тис. грн., але куди ці кошти витрачаються, активісти не можуть дізнатися.

Тоді це була безпрецедентна подія для невеличкого Коропця: люди збунтувалися.

Коропецька селищна рада теперішнього VIII-го скликання не згідна з останнім вердиктом суддів, тому подала апеляцію. На думку їхніх юристів, не в повній мірі враховано докази і з’ясовано обставини, а також не взято до уваги покази свідків, зокрема колишнього секретаря селищної ради Наталії Гушпіт. Жінка повідомила суд, що перед підписанням оскаржуваних рішень інформувала селищного голову про можливість їхнього непідписання на підставі регламенту. Проте В. Мельник сказав, що він не буде відміняти дані рішення. Також Наталія Гушпіт повідомила суд про те, що практикувалося депутатами VII-го скликання ухвалення рішень не за більшістю від складу депутатів, а за більшістю присутніх у залі.

Громадськість підтримує теперішню владу Коропця і радить у цьому питанні йти до кінця та пропонує кошти, які мали би бути виплачені ексголові селища, перенаправити на погашення заборгованості по лікарні, яку ексголова «вдало перепрофілював у закриття», чи по водогонах, які «він не спромігся завершити», чи на освітлення вулиць або ремонт місцевих доріг.