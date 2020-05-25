Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чортківської РДА Арсена Марчишака.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Президента.

“Призначити МАРЧИШАКА Арсена Романовича головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області”, – ідеться у документі.

Нагадаємо, 41-річний Арсен Марчишак, як і колишній голова ОДА Ігор Сопель, був представником так званої “хоростківської діаспори” у Тернополі.

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