Першим заступником голови Верховної Ради обрано представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

Про це повідомляє “Прямий“.

За відповідне рішення проголосувало 330 народних депутатів, проти – 26, утримались – 40.

Раніше спікером Верховної Ради дев’ятого скликання 382 роками обрано лідера партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі у сім’ї студентів-медиків. Має дві вищі освіти: за спеціальністю “правознавство” та “менеджмент виробничої сфери”.

Стефанчук – доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, екс-заступник головного редактора юридичного журналу “Право України”.

Має досвід у політичному житті країни. Він працював помічником народного депутата від “Блоку Петра Порошенка” Анатолія Матвієнка, а також віце-прем’єра Степана Кубіва.