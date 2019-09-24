Вже звільнений начальник Відділу контролю та документального забезпечення Укравтодору Богдан Юлик на минулих вихідних відгуляв своє вінчання з дружиною Мар’яною.

Як пишуть Тернополяни, на святкування зібралося близько трьох десятків найближчих друзів та родичів. Гуляли у котеджах класу люкс «Чарльтон Естейт» (Charlton Estate). Вони розташовані у місці, звідки відкриваються наймальовничіші панорами Буковеля.

Як вдалося з’ясувати, Богдан Юлик одружився з екс-начальницею одного з відділів Тернопільської міської ради Мар’яною Ороновською ще рік тому. Відгуляли святкову подію також у Буковелі в готелі “Фомич”.

Цього разу пан Юлик святкував одразу після свого звільнення з “Укравтодору”.

Світлинами з цієї події ділися причетні до вінчання особи – ведучий Олексій Зіньків, модератори Інстаграм-сторінки готелю, відео- та фотооператори.