На 25 листопада Тернопільська обласна територіальна виборча комісія призначила перше засідання новообраної Тернопільської обласної ради.

Депутати оберуть нове керівництво ради та розподілять посади в постійних комісіях.

Найімовірніше, новим спікером обласного парламенту стане двічі нардеп від “Свободи” Михайло Головко. Він не лише виграв внутрішньопартійну конкуренцію у Олега Сиротюка, а й зумів знайти для “Свободи” (13 депутатів) союзників в обласній раді. Чого не скажеш про очільника тернопільських порошенківців Степана Барну. Наразі відомо, що євросолідаристи (17 депутатів), які мають найбільше мандатів, заручилися тільки підтримкою фракції “Батьківщина” (8 депутатів). Разом у Барни з Деревляним теоретично 25 голосів замість необхідних для перемоги 33-х.

Натомість решта партій, які пройшли в обласну раду, найімовірніше, підтримають Михайла Головка. Після того, як вирішили здати обласні мандати на користь роботи в парламенті депутати-мажоритарники Микола Люшняк (Довіра) та Іван Чайківський (За майбутнє) інтрига зникла. Їхні партії (відповідно 6 та 12 депутатів) зупинили свій вибір на Головку. Зрештою, як і малочисельна фракція “Слуги народу” (8 депутатів) на чолі з намісником Президента Володимиром Трушем.

Власне, така конфігурація передбачає, що ці партії розподілять між собою ключові посади в новій обласній раді. Фракція Чайківського отримає портфель першого віце-спікера, Зе-команда – віце-спікера, а фракція Люшняка – бюджетну комісію.

Очевидно, що також відбудуться зміни в апараті обласної ради. На насиджені порошенківцями та тимошенківцями місця зайдуть люди від Головка.

Як ми повідомляли раніше, за результатами виборів голоси розподілилися наступним чином:

Європейська солідарність – 22,55% (17 мандатів)

Свобода – 16,45% (13 мандатів)

За майбутнє – 14,99% (12 мандатів)

Слуга народу – 10,10% (8 мандатів)

Батьківщина – 9,71% (8 мандатів)

Довіра – 6,5% (6 мандатів).