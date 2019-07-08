Громадській активістці, матері двох дітей Світлані Безділь погрожують за висловлення особистої думки напередодні виборів щодо кандидата у нардепи від «Самопомочі» Романа Василіцького (округ № 166).

Як пишуть Тернополяни, залякує жінку тернопільський бізнесмен, колишній начальник карного розшуку в Івано-Франківську, ексначальник Управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) УМВС України в Тернопільській області, чинний депутат Бучацької міської ради від «Радикальної партії» Петро Шеремета. Він, до того ж, є рідним братом по лінії матері не менш славнозвісного керівника Управління внутрішньої безпеки ДВБ в Тернопільській області Василя Джиджори. Подейкують, що останній, перебуваючи «під крилом» брата-правоохоронця, у свій час отримав частку від незаконного обігу спирту, контрабанди та навіть був помічений за вимаганням коштів у підприємців шляхом залякування.

Окрім цього, не так давно у місцевих ЗМІ писали про справу Олексія Станька та Михайла Іваненка, які нібито вимагали гроші у підприємців. Ширяться чутки, що ця історія сфабрикована саме Василем Джиджорою, який намагався прикрити свої темні справи шляхом звинувачення невинних.

Петро Шеремета відкрито погрожував громадській активістці Світлані Безділь, зателефонувавши до неї. У своїй розмові він наголосив, щоб жінка більше не висловлювала своїх суджень щодо Романа Василіцького, який балотується у народні депутати від політичної партії «Самопоміч».

Петро Шеремета: – Свєта, я тебе попереджаю. Я тобі не Бойко і не ті всі. Я тобі не заважаю і не заважай мені. То моя людина.

Світлана Безділь: – Яка людина, Петре Петровичу? Роман Василіцький?

Петро Шеремета: – Так. Хочеш собі того Люшняка, то підтримуй… Я від тебе такої хе*ні не чекав. Ми вже говорили з тобою, Свєта.

Світлана Безділь: – Я громадянка України, маю особисту думку.

Петро Шеремета: – Я не буду вступати з тобою в полеміку. Я тебе, бл.., попередив, а ти думай. Всьо, давай.

Запис такого небезпечного дзвінка Світлана Безділь вже оприлюднила на особистій сторінці у соцмережах, привернувши до ситуації увагу громадських активістів Тернопільщини, очільника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола та радника МВС України Михайла Апостола.

– Подивіться, що відбувається – країна змінилася, а «рішала» залишилися. За ці принципи люди віддали свої життя на Майдані? Потім ці люди, які «попереджають бля…» вдають з себе щирих патріотів і волонтерів? «Рішали» й надалі ходять, живуть поруч з нами і почувають себе комфортно, чекаючи чергового шансу на «владу»!– повідомила Світлана Безділь.

Жінка вже повідомила про залякування правоохоронні органи. Залишається сподіватися, що вони покарають людей, які хочуть прийти до влади будь-яким шляхом, навіть відкритими погрозами.