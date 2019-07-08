Громадській активістці, матері двох дітей Світлані Безділь погрожують за висловлення особистої думки напередодні виборів щодо кандидата у нардепи від «Самопомочі» Романа Василіцького (округ № 166).

Як пишуть Тернополяни, залякує жінку тернопільський бізнесмен, колишній начальник карного розшуку в Івано-Франківську, ексначальник Управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) УМВС України в Тернопільській області, чинний депутат Бучацької міської ради від «Радикальної партії» Петро Шеремета. Він, до того ж, є рідним братом по лінії матері не менш славнозвісного керівника Управління внутрішньої безпеки ДВБ в Тернопільській області Василя Джиджори. Подейкують, що останній, перебуваючи «під крилом» брата-правоохоронця, у свій час отримав частку від незаконного обігу спирту, контрабанди та навіть був помічений за вимаганням коштів у підприємців шляхом залякування.

Окрім цього, не так давно у місцевих ЗМІ писали про справу Олексія Станька та Михайла Іваненка, які нібито вимагали гроші у підприємців. Ширяться чутки, що ця історія сфабрикована саме Василем Джиджорою, який намагався прикрити свої темні справи шляхом звинувачення невинних.  

Петро Шеремета відкрито погрожував громадській активістці Світлані Безділь, зателефонувавши до неї. У своїй розмові він наголосив, щоб жінка більше не висловлювала своїх суджень щодо Романа Василіцького, який балотується у народні депутати від політичної партії «Самопоміч».

Петро Шеремета: – Свєта, я тебе попереджаю. Я тобі не Бойко і не ті всі. Я тобі не заважаю і не заважай мені. То моя людина.

Світлана Безділь: – Яка людина, Петре Петровичу? Роман Василіцький?

Петро Шеремета: – Так. Хочеш собі того Люшняка, то підтримуй… Я від тебе такої хе*ні не чекав. Ми вже говорили з тобою, Свєта.

Світлана Безділь: – Я громадянка України, маю особисту думку.

Петро Шеремета: –  Я не буду вступати з тобою в полеміку. Я тебе, бл.., попередив, а ти думай. Всьо, давай.

Запис такого небезпечного дзвінка Світлана Безділь вже оприлюднила на особистій сторінці у соцмережах, привернувши до ситуації увагу громадських активістів Тернопільщини, очільника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола та радника МВС України Михайла Апостола. 

– Подивіться, що відбувається – країна змінилася, а «рішала» залишилися. За ці принципи люди віддали свої життя на Майдані? Потім ці люди, які «попереджають бля…» вдають з себе щирих патріотів і волонтерів? «Рішали» й надалі ходять, живуть поруч з нами і почувають себе комфортно, чекаючи чергового шансу на «владу»!– повідомила Світлана Безділь.

Жінка вже повідомила про залякування правоохоронні органи. Залишається сподіватися, що вони покарають людей, які хочуть прийти до влади будь-яким шляхом, навіть відкритими погрозами.

#Рішалам_Ні#Стоп_Корупція#Я_неПродаю_свій_голосВ Верховну раду, в крісло депутата різними методами, через погрози та "усунення" інакомислячих, думаєте фантастика, не може бути такого в 2019 році?Виявляється ні – це наша реальність!Петро Шеремета, Василицький Р. Р(діючий депутат обласної ради від партії Самопоміч),Хлопці- Агов! Ви нічого не сплутати, роки вже не 90_ті?-" Я тебе попереджаю бля…"-"Не мішай мені, це моя людина!"- Який Роман, Василіцький?-"так! Хочеш того Люшняка? Я тебе попередив, бля… А ти думай!"А про що попередили, а Петро Петрович?Може про те саме, як колись Васю Кочана , який лежав пів року в реанімації, який заважав з "ставковими справами "?Я Вам "мішаю"?Я Громадянка України, яка має право думки і #Не_продаюСвійГолос!Досить рахувати нас людей як поголів'я тварин перед Виборами!Досить рахувати нас за Товар, який можна або придбати, або Убрати!ДОСИТЬ!!!!! Роман Романович, а як же гендерна позиція Вашої фракції, яка захищає інтереси жінок, а? Вчора я її відчула на собі через"Вашу людину" ! Так хочется в крісло депутата в Києві, що Ви звернулися за допомогою "рішал", які "порішають" все на районі?Андрій Деркач, Ігор Василів, Petr Ovych,Подивіться що відбувається, країна змінилася а "рішала" залишилися, за ці принципи люди віддали свої життя на Майдані?Потім ці люди, які "попереджають бля…" вдають з себе щирих патріотів і волонтерів? Yulya Mamchak, а потім виходимо на акції протесту #ХтоЗамовивКатюГанзюк?А "рішали" й надалі ходять, живуть поруч з нами і почувають себе комфортно, чекаючи чергового шансу на "владу"! Завдяки таким, яким звичайні люди "мішають" робити свої справи,"мішають" дорватися до "КОРИТА" щоб остаточно забути що обранець є "Слугою Народа", а не люди є його Рабами!!!Олександр Богомол це відбулося 06.07.2019, Шеремета Петро Петрович Погрожував жінці, яка завжди займає активну громадську позицію, яка виховує двох неповнолітніх дітей, яка з його слів "мішає" йому і "його людині "своїм існуванням і він мене "Бля попередив" !!!!Що взагалі відбувається?Національна поліція реагує на дописи активістів, правда? Вимагаю, вжити ГУНП в Тернопільській області, всі необхідні заходи щодо забезпечення безпеки мене, моїх дітей, взяти справу під особистий контроль!Михайло Апостол у зв'язку з резонансом даного питання, у зв'язку з високим становищем (колишнього міліціонера, депутата Бучацької районної радита діючого депутата обласної ради ) фігурантів даної справи, прошу Вас як Активістка, як Громадянка України, як мати двох неповнолітніх дітей доповісти Міністру МВС України Arsen Avakov про погрози під час виборчої компанії та взяти питання під власний контроль!

Опубліковано Світланою Безділь Неділя, 7 липня 2019 р.