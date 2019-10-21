Екс-голову Чортківської РДА Оксану Чайчук призначено керівником Тернопільського обласного лабораторного центру.

На цій посаді вона змінила багаторічного головного санітарного лікаря області та керівника лабораторного центру Степана Дністряна, повідомляє МедіаТОР.

Сам Степан Дністрян пройшов шлях у всіх ланках профілактичної медицини Тернопільської області. Його кар’єра розпочалась з посади рядового лікаря санепідстанції Бучацького району, яку він пізніше очолив. У 1987 році Степана Семеновича призначено головним лікарем Тернопільської міської дезінфекційної станції, у 1992 році – головним санітарним лікарем Тернополя. З 1998 по 2012 роки працював на посаді головного державного санітарного лікаря Тернопільської області. Після реформування санітарно-епідеміологічної служби України, у 2013 році стає директором Тернопільського обласного лабораторного центру.

Щодо Оксани Чайчук, то вона працювала на посаді керівника Чортківської РДА трохи більше року. Була звільнена з посади у липні цього року.