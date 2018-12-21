Економним мешканцям області виплатили 40 мільйонів гривень

21/12/2018 Розмір тексту:

У 2019-му році всі субсидії будуть монетизовані, – запевняють у Кабінеті Міністрів України. Однак проводитимуть монетизацію у декілька етапів.

Перший етап монетизації завершується, – кажуть у департаменті соціального захисту населення ОДА. Цього року жителям області монетизовують субсидій на 49 млн. грн.

«За монетизацією звернулося понад 70 тисяч жителів області. Нині виплачено 40 млн. грн. Сподіваюся, в грудні ми закриємо повністю виплати по зекономлених субсидіях що стосується періоду 2018-го року. У наступному році програма монетизації реалізовуватиметься дещо по новому», – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Нагадаємо, жителі краю, які зекономили субсидію отримують по 700 грн. одноразової виплати. Це дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубометрів природного газу.

За планами Уряду, в наступному році субсидії монетизують повністю. Відтак уже з початку січня 2019 року «живі кошти» надходитимуть на банківські рахунки тим особам, які вперше звертаються за допомогою. Найбільше зможуть зекономити ті домогосподарства, які використовують енергозберігаючі технології.

Софія Романська