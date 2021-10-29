Коли набридливий рекламний ролик перериває на найцікавішому місці фільм або ж коли Савік Шустер, розвівши руками, нагадує, що настає час чергової рекламної паузи, я, чортихнувшись подумки, іноді думаю: на кого вона, ота реклама розрахована? І яку мету ставлять перед собою її творці – вочевидь, достатньо фінансово спроможні й навіть могутні, щоб мати можливість засмічувати своєю шедевральною продукцією телеефір?

Відповідь начебто лежить на поверхні: намагаються “всучити” простолюду якісь товари. Не знаю, як інші глядачі, а я досі чомусь не спокусився на жоден рекламований артикул чи на усілякі мобільно-смартфонні послуги (їх просто не знаю, яким боком притулити до себе). Єдиний, знову ж таки на моє сприйняття, ефект, що його може дати отой вал телерекламного мотлоху – це породити насмішкувато-вульгарне ставлення до жіноцтва з усіма його інтимними проблемами. Ось, приміром, миловидна білявка з виразом легенької ніяковості на обличчі довірливо повідомляє телепубліці, що вона від сміху аж… впісялася. Одразу ж за цим, як і слід чекати – реклама нових незрівнянних урологічних трусиків, які, на додачу до інших достоїнств, ще й нейтралізують будь-який запах. Не виключено, що у всіляких збоченців з нахилом до урофілії це може навіть викликати нездоровий інтерес. Водночас трохи цікаво, як почувається в повсякденному житті актриса, яка знялася в цій рекламі – адже миготить вона на екрані часто, і головна героїня, яка знайшла вихід (за допомогою згаданих трусиків) з пікантної проблеми, має всі шанси бути впізнаваною на вулиці й навіть (всяке буває) наразитися на не надто делікатні запитання. Втім, гроші, як відомо, не пахнуть – в тому числі й сечею, і для них усілякі превентивні засоби гігієни не потрібні.

Цей зразок телереклами – не єдиний в царині утвердження світлого образу жінки – берегині, оранти, хранительниці домашнього вогнища і ще там бозна чого. Ось грайливе дівча, пританцьовуючи, переконує, що завдяки тонюсіньким прокладкам вона у критичні дні може почувати себе цілком вільно і розкуто – жодних протікань! А що хочуть відчувати жінки під час місячних? Виявляється, все – тільки не прокладку. А ось сумна молодиця, сидячи на ліжку, запитує ще сумнішого чоловіка, який, похнюпившись, сидить поруч: “Що, знову простатит?”. Далі бідолаха стає свідком бурхливої сексуальної сцени просто, здається, на кухонному столі (“Ого! Тобі наче 20!”), після чого отримує (слід гадати) в подарунок від більш обізнаного приятеля коробочку з чудодійними капсулами “Правенор Форте”. А вже в наступному епізоді ота сама ще недавно сумна й невдоволена молодиця несамовито, з виразом екстазу в очах цілує чудодійну коробочку (“Чоловіки оцінять, жінки запам’ятають”). Вочевидь, допомогло…

Т-а-а-к, щось занадто я заглибився в усіляку фізіологію та сексопатологію. Пора, мабуть, зупинитися.

То все ота реклама винна…