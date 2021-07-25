Двадцять другий міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» відбудеться 7-8 серпня у Монастириській.

Його проводять, щоб зберегти та пропагувати лемківську культуру, обряди, традиції, звичаї, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, привернути увагу молоді та інших верств населення до лемківського фольклору, етнографії. Традиційно цей захід відвідують лемки не тільки з України, а й з інших країн.

Фестиваль проходить у місті Монастириська та поблизу нього в урочищі Бичова, де також розташований музейний комплекс «Лемківське село». Під час святкування діятиме містечко майстрів народних художніх промислів, виставка лемківської різьби, живопису та декоративно-ужиткового мистецтва. Можна буде також скуштувати традиційні лемківські страви. На території фестивалю працюватиме виїзна торгівля та місця громадського харчування.

Фестивальні заходи у суботу розпочнуться з огляду оновленої експозиції музею у місті о 9.00. З одинадцятої години розпочнеться хід учасників фестивалю містом. Урочисте відкриття «Дзвонів Лемківщини» о 13.00. З 14.30 розпочнеться концертна програма, яка триватиме до пізнього вечора. У неділю зранку о 10.00 – Служба Божа, а з 12.00 – продовження концертної програми.