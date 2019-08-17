Обмежувач на Гаївському мосту в Тернополі «не підкорився» навіть гурту DZIDZIO.

Саркастичний допис про це з’явився на сторінці «Типовий Тернопіль», повідомляє інтернет-видання 0352.ua:

«СТРАШНЕ! Мегапопулярний DZIDZIO не зміг подолати Гаївський міст через обмежувач! Лише труба за 100 000 гривень змогла зупинити зірку!».

Тішить, що водій артиста вирішив не ризикувати та не випробовувати обмежувач на міцність, на відміну від кількох інших водіїв, які робили це напередодні.

Очевидно, співак та його команда поспішали на фестиваль «WOW GORODOK FEST», де DZIDZIO є одним з хедлайнерів.