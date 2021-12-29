Напередодні Різдвяних свят мешканці Тернопільщини можуть відправити вітальні слова своїм рідних без конвертів. Поштівки дивовижним чином оживуть у смартфонах.

У мережі Інтернет удруге стартував проект «Дивовижна поштівка». Колекцію електронних листівок створили українські художники. Для реалізації ідеї вони надали близько 12 своїх картин, присвячених новорічним і різдвяним традиціям.

“Ініціатива чудова. Думаю, що вона об’єднає нас всіх. Рідних і друзів завжди приємно вітати з важливими святами. Різдво – це особливе свято для всієї нашої християнської родини, тому обов’язково скористаюся поштівкою. І відправлю ці чудові листівки всім своїм рідним і друзям», – зазначає тернополянка Олеся Гук.

Проект “Дивовижна поштівка” працює у двох форматах – онлайн та офлайн. Цьогоріч до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це «Різдвяний ярмарок», «Тигристий Новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Усі листівки анімовані. Поштівки вже викладені на сайті: https://dyvo-poshtivka.com.ua/ і доступні для надсилання через будь-який месенджер. Щоб надіслати поштівку діджитал-каналами через месенджери або соцмережі, потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, обрати варіант, вказати ім’я адресата, написати побажання та відправити. Також можна надіслати звичну друковану поштівку через Укрпошту. З переліком 28 відділень, залучених до проєкту, можна ознайомитися на сайті Укрпошти.