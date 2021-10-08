Розмаїтість народної творчості і таланти майстрів Тернопільщини презентували у Тернопільському обласному художньому музеї. Йдеться про щорічну виставку Тернопільського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України «Традиції та сучасність народного мистецтва Тернопільщини». В експозиції – більше сотні виробів, які надали 40 митців.

– Народне мистецтво – це те, що близьке, що рідне, зрозуміле всім нам, – каже Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Кожен з дитинства пам’ятає великодню писаночку, має спогади про кутю у глиняній мисці, кожен українець любить одягати вишиту сорочку у свята. Як казав Тарас Шевченко «…І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того Бог карає…». Власне мова, народна творчість, народне мистецтво є тією нашою українською материзною, яку ми повинні берегти, примножувати і передавати наступим поколінням. Ця місія збереження, примноження і передачі наступним поколінням лежить на наших майстрах. Вони наче те золоте зерно, яке попадає у благодатний грунт тисячолітньої традиції і дає дивовижні плоди у вигляді дивотворів, як традиційних, так і сучасних.

Презентована виставка знайомить відвідувачів з різними видами творчості: вишивкою, гончарством, лялькарством, іконописом та народним малярством, писанкарством, різьбою по дереву, витинанкою, плетінням з рогози і соломи, бісероплетіням тощо. Це також чудова нагода дізнатися, які майстри працюють у нашому краї, і хто чим займається. Є тут ікони Володимира Шерстія, плетені із соломи вироби Антона Гриба, вишиті сорочки Ярослави Луків, яка відроджувала підволочиську вишивку та вишиванки і рушники інших майстринь, декоративні живописі картини Тетяни Балбус із Кременця, філігранні витинанки Галини Дудар, писанки Ірини Харатін з і Скали-Подільської та Ростислава Крамара з Тернополя. Ірини Вербіцька з Чорткова презентувала не тільки свої авторські ляльки, а й оригінальну вишиту картину «Макове поле». Тернополянка Людмила Павлова показала не тільки знайому ляльку-мотанку, а й ляльку виплетену із соломи. А ще вона реконструювала традиційні борщівські весільні головні убори.

– Спершу був зроблений жіночий весільний головний убір Борщівського району, який називається дзьомбалик, – розповіла Людмила Павлова. – Це було років шість-сім тому на замовлення приватної колекціонерки Віри Матковської. У неї було багато строїв, а жодного головного убору не було. А роки два тому була виставка борщівського вишитого одягу з фондів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Там був весільний стрій, і я коли побачила капелюха, то як кажуть «заслабла». Той капелюх вже був частково знищений, а хочеться щоб такі речі залишилися, щоб були, бо вони неймовірно красиві. І вирішили що до жіночого убору треба зробити ще чоловічий, оскільки є одяг молодят. Чоловічий капелюх сплетений із соломи і прикрашений вовняними китичками, паперовими квітами, страусовим пером, силянками. Жіночий головний убір складається із різних видів стрічок виплетених з бісеру, прикрашається також паперовими квітами, кутасиками з ниток, довгими витканими стрічками та зеленим листям барвінку.

Представили багато виробів на виставці і гончарі. Це результат роботи цьогорічного всеукраїнського фестивалю «Не святі горшки ліплять» та попередніх фестивалів. Є серед них не тільки посуд, а й декоративні та, навіть, розважальні вироби. До останніх зокрема належать керамічний пазл «Княжий куб» і тактильний об’єкт «Торкнутися орнаментів».

Детальніше ознайомитися з творчістю народних майстрів Тернопільщини можна завітавши на виставку до музею. Діятиме вона до 20 жовтня.



























