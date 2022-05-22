Нетверезий водій вчинив ДТП, в якому дивом ніхто не постраждав.

Сьогодні близько 1-ї години ночі на вулиці Протасевича водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та здійснив наїзд відбійник. Дивом обійшлося без травмованих.

Під час спілкування з водієм, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Поліцейські склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.