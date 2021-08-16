Диво у наші дні: на Тернопільщині в іконі проросли сухі лілії. ФОТО

Сухі лілії, які були покладені в ікону Богородиці, ожили і проросли.

Диво сталося у Монастириськах на Тернопільщині.

Про неймовірне явище повідомив у Фейсбуці Ростислав Смірнов.

“Диво яке сталося в наші дні. Сухі лілії, які були покладені в ікону Пресвятої Богородиці “Вишгородська” три місяці тому, в дивний спосіб сьогодні в іконі проросли… Диво 15.08.2021 р.Б. Джерело Всецариці міста Монастириська”, – написав чоловік.

У коментарях люди висловлюють захоплення і вважають це явище знаком “згори”.

“Це диво Пресвятої Діви Марії, щоб люди більше зростали в вірі і наверталися до Бога!!!”, – написала Віра Панкевич.

“Сьогодні Католицька Церква Латинського обряду святкує Внебовзяття ( Успіння) Пресвятої Діви Марії це подарунок Богородиці людям)”, – додала Олена Грекуляк.