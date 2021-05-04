94 нові випадки COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині учора.

За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність протягом Великодня знизилася. Епідеміологи кажуть, що пов’язано це із зменшенням кількості звернень за медичною допомогою під час свят.

Показники захворюваності на COVID-19 в області знизилися наприкінці квітня. Це дозволило дещо послабити карантинні обмеження, а також в регіоні поки що обійшлося без локдауну. Однак подальші прогнози епідеміологів невтішні.

“Додаткові карантинні обмеження, які були введені завчасно, дали свій результат. Зниження захворюваності відбулося по абсолютних цифрах. Але говорити про те, що ситуація стабілізувалася повністю зарано. Оскільки зараз спостерігається досить висока летальність. Минула Вербна неділя, Великдень, ми бачили по церквах скупчення людей. Попереду провідна неділя, що також передбачає додаткові соціальні контакти. Через це прогнози негативні. Ми очікуємо і готуємося, що зі середини травня можливий підйом захворюваності”, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Наразі в області з коронавірусом бореться сім з половиною тисяч жителів краю. У лікарнях перебуває майже дев’ятсот пацієнтів. Близько восьмиста хворих застосовують кисневу підтримку.