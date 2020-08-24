Фотографу та викладачу Роману Гандзію з Тернополя вдалося зафіксувати на світлині незвичне явище, коли парафіяни виходили з місцевого храму.

Трапилось це близько 11 години на території студентської церкви, що на вул. Лепкого, 12 у Тернополі. На фотографії, що її в мережі «Фейсбук» опублікував фотограф, видно ореол над головами у двох жіночок, пишуть Тернополяни.

«Фізики будуть стверджувати, що це оптичне явище, пов’язане з лінзами фотокамери. Але чому так співпало з головами віруючих?», — пише Роман Гандзій та додає знімок.

За його словами, фото відредаговано лише в контрасності та яскравості. Автор має первинний фотофайл, який можна досліджувати.

То оптичне явище чи таки диво? Наразі це питання залишається без відповіді… А що думаєте ви?

ОРИГІНАЛ ФОТОГРАФІЇ: