Особами, які коментуватимуть у соціальних мережах дії Уряду, Президента, влади будуть займатися відповідні служби.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 21 березня.

– Звертаюсь до наших диванних експертів, – сказав він. – Мене вже починає тривожити ситуація розкачування із середини держави та середини області про те, що неправильно робить Президент, неправильно Генеральний прокурор, куди дивиться поліція. Дивіться за своїм монітором! А краще коли він виключений. Цим самим ви дестабілізуєте область, Україну, ви допомагаєте ворогу. По кожному із таких «диванних» експертів, які далі коментуватимуть дії Уряду, Президента буде займатися Служба безпеки, Нацполіція, контррозвідка і всі інші служби, які мають до цього відношення. Не пройде той варіант, що ви собі запланували: зробити собі хайп чи рекламу. Хочете воювати, знаєте як це робити, як провезти гуманітарні грузи – сів у машину, поїхав на кордон і привіз віддав людям, а не сидіти перед монітором 24/7 і розказувати, хто, що не так робить.