Близько десятої години вечора у приймальному відділенні пологового будинку загорілося червоне світле. Чергова акушерка Олександра Степанівна одразу підбігла до «Вікна життя». У ньомуплакало закутане в паленку та одягнене в шапочку дитятко.

– Підійшла я до віконечка і почула плач дитинки, відчиняємо і бачимо дитинку. Це перший раз за вісім років, – медсестра приймально-оглядового відділення Олександра Сидор.

Дитя оглянули лікарі: дівчинка важить 3 280, зростом 52 см, повідомляє МедіаТОР. Народилась за день до того, як крихітку у залишила мама. Найімовірніше пологи були вдома: пуповина перев’язана ниткою.

– Дитина ця доношена, 41 тиждень, народжена, напевно, в домашніх умовах судячи з усього, пуповина оброблена, але була перетягнута звичайною ниточкою, – завідуюча відділом неонатального догляду та лікування новонароджених перинатального центру КНП «Тернопільська міська лікарня №2» Наталя Бадюк.

Нині про маленьку знайду піклується медперсонал – змінюють підгузки, пеленають і годують. Дівчинка, кажуть медики, цілком здорова, гарно їсть і зовсім не сумує за мамою.

– Спокійна дитина, їсть, спить, нічого її не турбує, – каже дитяча медична сестра Анастасія Бурбела.

– Якщо батьки відпускають тих дітей, то напевне дитина відчуває, що вона там не потрібна, тут їй буде краще. Сподіваємося, що в нашої гарної дівчинки буде щаслива доля, – завідуюча відділом неонатального догляду та лікування новонароджених перинатального центру КНП «Тернопільська міська лікарня №2» Наталя Бадюк.

Ім’я дівчинці поки не дали, між собою звуть маленькою «Зіркою». Та наступного тижня її уже з прізвищем переведуть в дитячу обласну лікарню,а звідти в будинок малятка. Забрати дитину мають бажання уже декілька мам, та для цього потрібно чимало документів.

Наталя Борсук, МедіаТОР

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