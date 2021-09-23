28 тисяч гривень винесли з помешкання пенсіонерки невідомі жінки. Потерпіла навіть не здогадувалася про злочин, але сусіди, побачивши групу невідомих осіб, які виходять з будинку, повідомили її сина та викликали поліцію.
За словами начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Бучач) Івана Стойківа, четверо невідомих жінок разом з двома малолітніми дітьми та водієм їздили селом Монастириської територіальної громади під приводом купівлі-продажу товарів.
Зайшовши в один з будинків, побачили пенсіонерку. Вони розповіли, що дитині погано і попросили про допомогу. Господиня навіть не помітила, що одна із гостей зайшла в сусідню кімнату. Незнайомки витягнули з сховку усі заощадження. Зникнення грошей виявив син потерпілої й лише після того, як сусіди викликали поліцію та його.
Очевидці змогли описати осіб і вказали марку автомобіля та запам’ятали частину номера. Про невідомих розшуківці Бучаччини попередили колег із сусідніх районів.
Піймали підозрюваних в Тернополі. Усі вони жителі Дніпропетровської області. Одну з жінок затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй інкримінують ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Доля її спільниць вирішується.
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