Жахливий випадок стався 15 липня в одному із сіл Теребовлянського району. Внаслідок пожежі там загинула маленька дитина.

Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги, багатодітна сім’я приїхала в гості, де жила в шатрі, збитому з дощок. У якийсь момент конструкція зайнялася. Всередині в той час перебувала трирічна дитина, яка згоріла живцем.

За інформацією ДСНС, трагедія сталася у селі Романівка. Сім’я загиблої дитини приїхала із села Великий Березний Закарпатської області.