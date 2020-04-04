Сьогодні у Кременці підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

За інформацією «Терену», дитина заразилася від свого дідуся, коли гостювала у нього в Монастириську. До слова, на момент публікації матеріалу пенсіонер помер.

– За інформацією оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території міста Кременець, станом на 3 квітня підтверджено один випадок захворювання COVID-19, – повідомляють у Кременецькій міській раді.

Також там вкотре закликають дотримуватися режиму карантину – при виході з дому одягати маски та рукавички, не залишати домівок без зайвої потреби та дотримуватися правил особистої гігієни.