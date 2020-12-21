П’ять автопригод трапилося на дорогах міста та області впродовж 18-20 грудня. Вісімнадцятого грудня на лінію “102” зателефонував невідомий і повідомив про аварію з потерпілими в селі Заруддя Збаразького району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Daewoo Lanos на трасі Тернопіль-Кременець виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Skoda Rapid, а після цього автівку відкинуло на Citroen Jumpy. В результаті аварії травми отримала пасажирка Citroen Jumpy та її одномісячний син.

В дитини медики підозрюють перелом склепіння черепа. На момент автопригоди малолітня дитина була на руках матері. Після удару хлопчик вилетів із салону. Водії попередньо тверезі.