Хлопчик із рідкісною групою крові перебуває у реанімації в Тернополі та потребує невідкладної допомоги. Дитина у важкому стані.
Про потребу терміново допомоги повідомила на сторінці спільноти в мережі Фейсбук Тетяна Титович.
“У Іванка дуже низький гемоглобін, який постійно падає, а крові ІІІ групи з негативним резусом немає.
Рідні і благодійники закликають тернополян, які можуть бути донорами (з такою ж групою) здати кров для порятунку хлопця”, – ідеться у повідомленні.
Джерело: 0352.ua
Додати свій коментар