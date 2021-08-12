Хлопчик із рідкісною групою крові перебуває у реанімації в Тернополі та потребує невідкладної допомоги. Дитина у важкому стані.

Про потребу терміново допомоги повідомила на сторінці спільноти в мережі Фейсбук Тетяна Титович.

“У Іванка дуже низький гемоглобін, який постійно падає, а крові ІІІ групи з негативним резусом немає.

Рідні і благодійники закликають тернополян, які можуть бути донорами (з такою ж групою) здати кров для порятунку хлопця”, – ідеться у повідомленні.

Джерело: 0352.ua