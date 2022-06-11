Дитина і двоє дорослих загинули на водоймах Тернопільщини

З початку 2022 року на водоймах Тернопільського району вода забрала життя трьох осіб, в тому числі дитини.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

“Аби запобігти таким трагічним випадкам, постійно проводимо інформаційно-роз’яснювальну роботу в місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах.

Вкотре звертаємось до усіх громадян! Відпочивайте свідомо, не легковажте елементарними правилами безпеки! Вода не пробачає помилок!”, – звертаються у ДСНС.

Нагадаємо, вчора на Тернопільщині стартував сезон купання.







