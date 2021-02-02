В нейрохірургічне відділення з множинними саднами обличчя та забійними ранами голови потрапив учень п’ятого класу однієї з шкіл Тернополя. Хлопчика збив автомобіль.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що автопригода трапилася 1 лютого близько 15:11. Хлопчик переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли потрапив під колеса авто марки Hyundai.

Малолітнього бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Із закритою травмою коліна, закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною чола в травмпункт госпіталізували тридцятитрирічного тернополянина. Чоловіка о 19:05 на пішохідному переході збив водій автомобіля Таврія.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними, не нехтувати правилами та пам’ятати, що не завжди на слизькій дорозі автомобілі можуть загальмувати вчасно. Перш ніж ступити на проїжджу частину переконайтеся, що автівка вас пропускає і встигає зупинитися.