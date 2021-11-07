Вікторію, яка отримала травми під час ДТП, що сталося на Тернопільщині 2 листопада, уже виписали з лікарні. Дитина – вдома, її життю більше нічого не загрожує, однак дівчинка досі перебуває у стресі.

Про це 5 листопада повідомила її мати – Наталія Марків. Нагадаємо, ця пані – депутатка обласної ради від ВО «Батьківщина». Ба більше, вона – голова комісії з питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їх сімей, пише Галас.

Нагадаємо, о 14:38 у селі Острів авто збило дівчинку, яка тоді поверталася зі школи додому. На щастя, все завершилося лише травмами, запевнила її мати.

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У дописі Наталії Марків, зокрема, йдеться (цитуємо): «Я, як мама збитої 2 листопада у с. Острів дівчинки, хочу подякувати всій громаді села Острів і смт В. Березовиця, всім рідним, близьким і знайомим, вчителям, просто небайдужим людям, які допомогли поліції знайти водія, який збив мою дитину та співпереживали разом із нашою родиною. Я хочу всіх заспокоїти – із Вікторією вже все добре, вона вдома. Дякувати Богу, ми відбулися легким тілесними ушкодженнями: струс головного мозку, садна обличчя, забій та садна колін. Але …залишився великий дитячий стрес, а також стрес у мене – як у мами, яка кожного ранку відпускає свою дитину з переконанням, що вона – у безпеці…».

За словами жінки, відповідальність водія, який систематично сідає за кермо та їздить дорогами вказаної громади п’яним, а тому збив її дитину, а згодом – залишив дівчинку у небезпеці, буде лише адміністративною, тобто зловмисник сплатить штраф. І це зовсім не вирішить складну проблему, що давно загрожує людям.

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– Тротуарів, де можуть безпечно ходити і дорослі, і діти центральною вулицею села Острів і через смт Велику Березовицю, до повороту на Тернопіль, – немає. Рух транспорту на цій ділянці дороги, вже мало чим поступається міському. Тому є багато запитань до всіх, – пише далі жінка.

Принагідно вона ще раз подякувала всім, хто допоміг рятувати її доньку.