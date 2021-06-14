Учасники хорової школи “Зоринка” з міста Тернопіль справили справжній фурор у Туреччині.

Своїми ангельськими голосами вони супроводжували урочисту Божественну Літургію українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього у храмі Святого Костянтина та Олени (Фатіх, Стамбул, Туреччина). Ця служба відбувалася з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія. Літургію звершував Його Високопреосвященство митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляє 0352.ua.

Тернопільський дитячий хор “Зоринка” виступив також на сцені центрального району Стамбула – Бейоглу, де викликав бурхливі овації. Вселенський Патріарх Варфоломій був настільки враженим співом тернопільських хористів, що попросив їх заспівати ще раз. Про це повідомили у Генеральному консульстві України в Стамбулі.

“Зоринка” доїхала таки до Стамбула, бо дуже довго вже чекали на це діти, бо мріяла про це керівник пані Анжела Доскоч, бо ми повинні були почути їхній спів, бо так склалися зірки. В переддень тезоімеництва Його Всесвятості Патріарха Варфоломія учні дитячої хорової школи «Зоринка» імені Ізидора Доскоча співали для Нього, а Його Всесвятість просив ще. “Зоренятка” зібрали оплески своїм виступом теж на сцені центрального району Стамбула Бейоглу. Духовний спів – це окреме явище в хоровій майстерності, і його нам подарувала вчора “Зоринка”. Благословенним по-особливому стало вчора святкове Богослужіння. Вчора співала українська душа, любов, серце. Дякуємо пані Анжелі Доскоч за незабутні миті. З Днем народження Вас сердечно вітаємо. Спів “зоренят” чути було вчора в різних локаціях Стамбула. Шкода, якщо хтось не почув тут. Шукайте їх у Тернополі”, – розповіла на своїй сторінці дружина Генерального консула Олександра Гамана Ірина.