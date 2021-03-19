На засіданні аграрного комітету нардепи дали старт змінам у законодавство, які осучаснять підходи до контролю за дитячим харчуванням.

Про це повідомив секретар комітету, представник фракції “За майбутнє” Іван Чайківський на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Зокрема, депутат відзначає, що цим рішенням впровадяться норми законодавства Європейського союзу. Виробництво дитячого харчування буде відділено від інших виробничих процесів на підприємствах. Рекламу дитячих сумішей буде зменшено, а вимоги до інформації про дитяче харчування – посилено. Запроваджується планування державного контролю за введенням в обіг чи ввезенням на митну територію України дитячого харчування. Скасовуються норми, що не відповідають ринковим умовам.

Загалом, потреба в прийнятті цього законопроекту назріла вже давно.

“Нашим рішенням ми відправляємо законопроект на розгляд парламенту в 1-му читанні”. – підсумував Іван Чайківський.