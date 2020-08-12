З 1 вересня у школах Тернопільщини, як і в Україні загалом, необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно.

Відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, під час освітнього процесу в закладах освіти необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень.

За словами начальниці управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольги Хоми, до початку навчального року рекомендовано забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, а також засобами індивідуального захисту.

«Педагогічним працівникам рекомендують проводити навчальні уроки здебільшого на свіжому повітрі, якщо це дозволяють погодні умови. У великих навчальних закладах, де наповнюваність класів становить більше 30-ти учнів, також повинні дослухатись до таких рекомендацій й окрім цього класи потрібно ділити на підгрупи, які навчатимуться позмінно. Якщо предмети можна проводити дистанційно або опрацьовувати матеріал самостійно, учні теж повинні це робити», – зазначила Ольга Хома.

Також вона наголосила, що дирекція шкіл повинна подбати про спеціальні місця для обробки рук і здійснення температурного скринінгу.

Навчальний рік у школах Тернопільщини розпочнеться за новими стандартами

❗️З 1 вересня у школах Тернопільщини, відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень. Педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно.🚰До початку навчального року рекомендовано забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, а також засобами індивідуального захисту.👩🏻‍🏫Педагогічним працівникам рекомендують проводити навчальні уроки здебільшого на свіжому повітрі, якщо це дозволяють погодні умови. ✍🏻У великих навчальних закладах, де наповнюваність класів становить більше 30-ти учнів, також повинні дослухатись до таких рекомендацій й окрім цього класи потрібно ділити на підгрупи, які навчатимуться позмінно.👧🏻🧑🏼‍🦱Дирекція шкіл повинна подбати про спеціальні місця для обробки рук і здійснення температурного скринінгу.🙂Слідкуйте за нашими новинами на інших майданчиках:#Сайт – http://www.oda.te.gov.ua/#Телеграм – https://t.me/ternopil_ODA#Іnstagram – https://cutt.ly/sp9Gp7QГолова Тернопільської ОДА Володимир Труш

Опубліковано Тернопільська обласна державна адміністрація Середа, 12 серпня 2020 р.