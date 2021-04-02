Найбільше хворих за весь час пандемії в Тернополі зафіксували 1-2 квітня. За два дні на коронавірус захворіло 1 452 людини.

Тому 2 квітня на засідання Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили посилити карантинні заходи, повідомляє Галас.

— Ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих, кількості госпіталізацій та летальних випадків. Тому, ми маємо працювати на випередження. Кабмін надає можливість місцевим органам влади посилювати карантинні обмеження. Я б рекомендував обмежити соціальні контакти та звернути увагу на роботу закладів харчувння. А саме обмежити їх функціонування до режимів роботи “на виніс” та функціонування на відкритих майданчиках, — сказав головний лікар-епідеміолог області Володимир Паничев.

Зараз заклади мають подати документи про можливість функціонування на літніх терасах. А працювати в такому режимі мають з 12 квітня.

А навчання у 5-11 класах буде далі у дистанційному режимі. Дошкільні заклади та 1-4 класи працюватимуть в звичному режимі.