У змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020, що відбулася в словенській Поклюці 25 січня українка Олена Підгрушна провела дуже непоганий етап, піднявши команду з 12-го місця на десяту позицію.

Але після фінішу збірну України було дискваліфіковано саме через порушення правил на етапі Олени. Сама спортсменка пояснила більш детально, що саме сталось в ситуації, яка призвела до дискваліфікації, повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

“Наскільки я зараз можу проаналізувати цю ситуацію, то, скоріш за все, суддя показав не правильний рубіж словенці, що йшла поруч зі мною. Я на спуску перед стадіоном стояла в спину за нею, і, відповідно, орієнтувалась по ній. І перед тим на трасі хтось мені кричав, що я десята, тому я абсолютно не здивувалася тому, що потрапила на десяту установку.

І потім, коли я вже зняла зброю, тримала її в руках і почала ізготовку, в цей момент суддя махає рукою словенці, вказує на десяту установку. Ну і мені показує, мовляв, переходь далі. А оскільки все це відбувалось буквально протягом якоїсь секунди, я не встигла зрозуміти, що відбувається і зорієнтуватись, що потрібно одягти знов зброю і після того перейти на інший килимок. Адже будь-який перехід, згідно з правилами, має відбуватись з одягненою зброєю.

Але за рахунок того, що це відбулось настільки швидко, до того ж, було наслідком не моєї помилки з вибором килимка, я в свою чергу припустилася грубої помилки на рубежі. Відповідно, я, тримаючи гвинтівку в руках, змістилася назад. І хоча вона дивилася вгору та вбік установок, це є порушенням правил безпеки. Відповідно і час втратила, і підготовку до стрільби дещо зіпсувала, адже вже пішла пульсація по ногах, а це впливає на стрільбу. Але постаралася, відпрацювала на нуль. І ще їду на останньому колі і думаю: нам же повинні відняти цей час, який я витратила на перехід через чужу помилку… Ну а насправді нас дискваліфікували через те, що я порушила правила…

Дуже шкода і я хочу вибачитись і перед спортсменами нашої команди, і перед тренерами та вболівальниками. Тому що я якраз і виходила на старт саме для того, аби команда була більш конкурентоспроможною”, – розповіла Олена Підгрушна.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020, що сьогодні, 26 січня, завершиться на лижних трасах і стрільбищі Sportni center Triglav Pokljuka в словенській Поклюці, продовжили одиночна і класична змішані естафети. У одиночному міксті українці фінішували п’ятими, а в класичній змішаній естафеті – десятими. Однак у підсумку наш квартет дискваліфікували.

Причиною дискваліфікації стало порушення Оленою Підгрушною правил техніки безпеки на вогневому рубежі. Українка не одягнула гвинтівку, коли переходила на інший вогневий рубіж. Крім Олени Підгрушної, Україну в змішаній естафеті представляли Артем Тищенко, Артем Прима та Юлія Джима.

Додамо, що українська команда пройшла дистанцію без штрафних кіл, використавши дев’ять додаткових патронів. Українці поступилися три з половиною хвилини переможцю естафети – збірній Франції.

Джерело: zik.ua