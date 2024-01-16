Я можу задля розваги сісти, задерши ноги на спинку крісла, і довго розмірковувати, який курорт вибрати для літнього відпочинку: Haven Riviera Cancun в Мексиці чи Oceanfront Beach Resort в Таїланді. Кожен має свої недоліки: в Мексиці – злочинність, наркокартелі, а в Таїланді раптом може налетіти гігантська цунамі. Та це все з розряду безплідних мрій: скільки б я не крутив носом, зважуючи плюси і мінуси в Азії чи Північній Америці, знаю, що туди не полечу й обмежусь, в кращому випадку, чимось в межах старенької Європи…

Чимось схожим нині, здається, займаються представники різних видів військ ЗСУ – з тією різницею, що предметом незгоди є не місце вакацій, а зразки авіаційної техніки, які хотілося б (підкреслюю – лише хотілося б) мати на озброєнні. Зокрема, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський каже, що для ведення бойових дій Києву потрібно більше літаків для підтримки піхоти – таких як американські штурмовики А-10. На його думку, вони будуть величезною підмогою для наземних військ, адже призначені для знищення наземних цілей: танків, артилерії тощо. Вів командувач мову і про ударні вертольоти AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk, але вони, як можна зрозуміти – з планів на дуже віддалену перспективу.

Наразі ж генерал-полковник Сирський мріє про А-10. І для цього, мабуть, має підстави. Нещодавно випала нагода побачити фільм про роботу цих літаків. А-10 Thunderbolt, може, й не вражає красою і витонченістю ліній і з цієї точки зору на конкурсі авіаційної краси навряд чи претендував би на високі місця, однак надзвичайно живучий, здатних витримати численні ураження від ворожої ППО. А його семиствольна гармата GAU-8/A Avenger здатна створити справжнє пекло для тих, кого А-10 “удостоїть увагою” на землі. В нинішніх умовах зайвим для українських ВПС він точно не був би, але…

Але речник речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат одразу ж заявив, що літак А-10, про який вів мову командувач Сухопутних сил, виконує лише одну функцію: підтримує вогнем наземні війська, в той час як пріоритетом для ЗСУ є багатоцільовий F-16, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. І саме на них зараз навчаються наші пілоти. До того ж, за словами, Ю.Ігната, А-10 значно дорожчий в обслуговуванні за F-16. “У нас просто не вистачить ресурсів для освоєння цього літака, як матеріальних, так і людських”, сказав він.

Зрозуміло, що генерал-полковник Сирський і полковник Ігнат передусім виходять з інтересів своїх видів військ, і саме це стало предметом їхньої заочної дискусії. Однак… чи є вона нині справді предметною? Адже реально в нас ще немає ні любого серцю командування ВПС F-16, ні А-10, на який “поклав око” командувач Сухопутних сил. І їхні бажання чимось схожі на мої описані на початку роздуми про переваги мексиканського і таїландського курортів. Реально є перевага росії в повітрі, яка, доводилося чути, дуже ускладнює життя нашим військам і практично унеможливлює широкомасштабні наступальні операції. Тож чи доречним є нині це перетягування покривала на себе? Тим більше – наразі неіснуючого покривала…